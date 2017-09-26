(Görüntülü Haber) Kadri Gürsel Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi(1)

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) CUMHURİYET Gazetesi\'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada tahliyesine karar verilen gazetenin yayın danışmanı ve yazarı olan Kadri Gürsel Silivri Cezaevi\'nden ayrıldı. Gürsel\'i cezaevi önünde ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal\'ın da bulunduğu kalabalık bir grup karşıladı. Kadri Gürsel tahliyesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Operasyon sırasında ve dava sürecinde bize verdikleri destekten ötürü herkese teşekkür ederim. Bize bir kez daha dayanışma nın ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Kamuoyu oluştuysa eğer bu sayede oluştu. Burda sevinilecek bir durum yok çünkü haksız yere mesnetsiz, asılsız suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu. Bu arkadaşlarımızın özgürlükleri ellerinden alındı\" dedi. Gürsel sözlerine şöyle devam etti: \"Cumhuriyet davasının her celsesi tarihsel nitelikte oldu. Gerek yapılan savunmalar gerekse de iddia makamının iddialarının içinin ne kadar boş olduğunun gösterilmesi bakımından ve gazetecilğin dirayetle savunulduğunun da göstermesi bakımından tarihsel nitelikteydi. Ama bugünkü celse fantastik özellikler taşıdı. Tanıklar açısından ben böyle nitelendiriyorum. Yargı kararları yargı tarafından açıklanmadan önce çeşitli gazetelere internet sitelerine servis ediliyor. Bu en başta yargının bağımsızlığını gölge altında bırakan bir durum. Buna son verilmeli. Her gazeteci yazmaya devam etmek ister şartlar müsaitse ben de yazmaya devam edeceğim\" Eşi Nazire Kalkan Gürsel de, buruk bir sevinç yaşadığını söyleyerek, \"İçerdeki ve dışardaki bütün arkadaşlarım için ben bugün şunu söylüyorum, Adalet yerini buldu diyemem. Çünkü adalet yerini buldu diyecek bir dava değil bu\" dedi. Kadri Gürsel ve onu karşılamaya gelenler Silivri Cezaevi önünde fotoğraf çektirdikten sonra cezaevinden ayrıldı.