(Görüntülü Haber) Kadirli'de zeytin hasadı

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ,(Osmaniye), (DHA) OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesi\'nde son yıllarda ekimi artan zeytin hasadı başladı. Kurak arazileri değerlendirmek için 2005 yılında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü ile Kadirli Ziraat Odası tarafından başlatılan projeyle çiftçiler zeytinciliğe yönlendirildi. İlçede o günlerde on binlerle ifade edilen zeytin ağacı sayısı 1 milyon 600 binlere çıktı, zeytin yetiştiren çiftçi sayısı da 700\'den 5 bine ulaştı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Rüştü Özeser, 10 yıl önce başlatılan projenin amacına ulaştığını belirterek, zeytin hem ilçe ekonomisine hem de çiftçisine büyük katkı sağladığını söyledi. Her geçen yıl verimlerde artış olduğunu söyleyen Özeser, bu yıl da zeytin rekoltesinin yüksek olduğunu söyledi. Proje ile çiftçilere 1 milyondan fazla zeytin fidanı dağıtıldığını belirten Özeser, şunları söyledi: \"Projemiz amacına ulaştı ve bir zamanlar sayıları 10 binlerle ifade edilen zeytin ağacının sayısı 1 milyon 600 binlere çıktı. Zeytin yetiştiren çiftçi sayımız da 700\'den 5 bine yükseldi. 33 bin dönüm arazide bu yıl yetişkin 1 milyon 250 bin ağaçtan çiftçilerimiz hasat yapmaya başladı. 1 ağaçtan 60 ile 80 kilo arasında zeytin alıyoruz. Bu oran bazı ağaçlarda yükseliyor bazılarında ise düşüyor. Geçen yıl yaklaşık 190 bin tonluk bir hasat yapılmıştı, bu sezon ise 210 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Salamuralık ve yağlık olarak hasat edilen zeytinin kilosu 3-4 TL arasında alıcı buluyor. Zeytin hasadına başlayan çiftçilerimiz bu yıl ortalama 4 -5 kilo zeytinden 1 kilo yağ alıyor. Bu oran çok iyi bir orandır. Zeytin son yıllarda yükselişe geçti ve ekimi kıraç bölgelerde artarak devam ediyor.\" ÇİFTÇİ ZEYTİNDEN PARA KAZANIYOR Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ise, zeytinin artık Kadirli\'de büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek, \"Zeytin eken çiftçilerimiz şimdi para kazanmaya başladı. Çiftçilerimiz zeytincilikte büyük bir mesafe kat etti. Yurt içinden her bölgeden zeytin alımı için ilçemize geliyorlar. Zeytinin pazar sorunu yok. Ağaçta dahi satışını yapan çiftçilerimiz var. Zeytin ağacı sayısının 1 milyon 600 binlere ulaştığı Kadirli\'mizde zeytin hasadında çalışacak işçi ihtiyacı da artmaktadır. Zeytin mevsiminde geçici binlerce işçi evine ekmek götürüyor. Ayrıca budama ve bakımı gibi işler içinde ara ara insanlar iş buluyorlar. Artık Kadirli\'de zeytini ile adından söz ettirecek. Zeytinciliğin gelişmesi ile birlikte 5 fabrika açıldı. Bu Fabrikalarda da onlarca kişi çalışıyor. Zeytin artık Kadirli\'de altın değeri gören bir ürün oldu.\"