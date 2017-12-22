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(Görüntülü Haber) Kadirli'de uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,Osmaniye, (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5?i tutuklandı

22 Aralık 2017 14:48

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,Osmaniye, (DHA)OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5?i tutuklandı. Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.E.(27), Ö.E. (22), Y.E.T.(22), S.B. (32), H.B. (22) ve H.A. (19) gözaltına alındı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde 500 gram esrar ile 30 Ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 5 kişi, \'uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak\' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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