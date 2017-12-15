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(Görüntülü Haber) Kadirli’de kurşunlama

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Abidin Büyükakçalı, ayaklarından vuruldu

15 Aralık 2017 18:57

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde Abidin Büyükakçalı, ayaklarından vuruldu. Olay, Cemal Paşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı Diş Hastanesi kavşağında meydana geldi. Abidin Büyükakçalı kaldırımda yürüdüğü sırada yanına gelen akrabası Sinan Büyükakçalı ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan Büyükakçalı akrabası Abidin Büyükakçalı\'ya aracından aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Ayaklarından yaralanan Abidin Büyükakçalı çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Sinan Büyükakçalı\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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