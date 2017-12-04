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(Görüntülü Haber) Kadirli'de binlerce kişi engelliler için yürüdü

Efendi ERKAYIRAN-Kadirli OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından bu yıl 9'cusu düzenlenen engelliler yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

04 Aralık 2017 20:16

Efendi ERKAYIRAN-Kadirli OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından bu yıl 9\'cusu düzenlenen engelliler yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Köprübaşı\'nda başlayan yürüyüş, Kabasakal Parkı Kadirli Belediyesi Engelli Koordinasyon merkezinde sona erdi. Yürüyüşe Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü Özcan Tercan, İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte daire amirleri ve binlerce Kadirlili katıldı. Farkındalık yaratmak ve engellilere destek vermek için 9 yıldır engelli yürüyüşü düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, engellilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Tarhan, Belediyemiz Engelli Koordinasyon Merkezimizi hizmete açarak her hafta çarşamba günü engellilerimiz ile birlikte bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını istek ve temennilerine çözüm buluyoruz. Ayrıca Sodes projeleri kapsamında Engelli Koordinasyon Merkezi projemiz kabul edildi ve engellilerimizin bir çoğunu istihdam edeceğiz. Galoş üretimi ve takı tasarım çalışmalarını kapsayan projemizle engellilerimiz istihdam edilecekö dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Cömert ise, Kadirli’de bulunan engelli vatandaşlarımız her türlü sorunlarının çözümü için buradayız. Ülkemizde engelli vatandaşlarımız için önemli kanunlar çıkarılıyor. Bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz. Engelli kardeşlerimiz için düzenlenen bu yürüyüşe katılan tüm herkese teşekkür ederim’’dedi. Engelliler adına kürsüye çıkan Yüksel Güvel, teşekkür konuşması esnasında duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Engelli Etkinlikte engelliler tarafından hazırlanan halk oyunları, Mehteran gösterisi sergilendi.

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