(Görüntülü Haber) Kadınlardan Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan anması

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği üyeleri, gazeteci- yazar Uğur Mumcu’yu katledilişinin 25’inci, görevi başında şehit edilen Diyarbakır Emniyet eski Müdürü Gaffar Okkan’ı 17’nci ölüm yıl dönümünde andı. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Sivas Şube Başkanlığı üyeleri, 24 Ocak 1993 tarihinde, evinin önündeki otomobiline konulan bombayla öldürülen Cumhuriyet Gazetesi\'nin başyazarı Uğur Mumcu ile 24 Ocak 2001\'de, Diyarbakır Valiliği binasına giderken pusuya düşürülerek, şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet eski Müdürü Gaffar Okkan’ı ölüm yıl dönümlerinde anmak için basın açıklaması yaptı. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, dernek binasında kadınlar adına yaptığı açıklamada, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılamadığını savundu. Yanalak, \"Karanlık güçler tarafından yargımız işletilmiyor. Davalar doğru sonuca ulaştırılamıyor. Faili meçhul cinayetler aydınlatılamıyor. Bu cinayetleri işleyenleri, işletenleri kınıyor; demokrasi ve devrim şehidi Uğur Mumcu\'yu saygıyla anıyoruz. Güzel yurdumuzun zorlu dönemeçlerden geçtiği bu dönemlerde aydınlatılması gereken karanlık işler için Uğur Mumcu\'yu çok arıyoruz. Uğur Mumcu\'yu unutmayacağımız ve unutturmayacağız. Diğer bir şehidimiz de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde, 24 Ocak 2001 tarihinde hain bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve faili meçhul cinayetler arasında olan Sayın Ali Gaffar Okkan\'ın ölümünün 17\'nci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun\" dedi.