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(Görüntülü Haber) Kadınlardan Mehmetçiğe yöresel yemek

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde bir araya gelen kadınlar, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere yöresel yemek hazırladı

10 Şubat 2018 20:33

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde bir araya gelen kadınlar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiklere yöresel yemek hazırladı. İslahiye Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle bir araya gelen 50 kadın, içliköfte ve etli kömbe hazırlandı. Yemekler, sınır hattındaki karakollara teslim edilerek Mehmetçiklere destek verildi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kaymakam Ramazan Yıldırım, 5\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Mehmetçiklere yiyecek hazırlayan kadınları ziyaret edip teşekkür etti.

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