(Görüntülü Haber) Kadınlardan, kadına şiddete karşı yağmur altında maç

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi\'nin (UN Women) düzenlediği \'Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele\' etkinlikleri kapsamında kadın futbolcular, kadına şiddete karşı yağmur altında maç yaptı.



Seyrantepe Stadyumu\'nda gerçekleştirilen maça \'Kadına yönelik şiddete son ver\' pankartıyla çıkan TFF Kadınlar 2\'nci Lig takımlarından Gazikentspor ile Kadınlar 3\'üncü Ligi\'nde mücadele eden Karataşspor, yağmura rağmen kıyasıya mücadele etti. Kadın hakemlerin görev yaptığı karşılaşmayı Gazikentspor 1-0 kazandı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından maçın sonunda, etkinlik anısına her iki takıma da kupa verildi.



Oyunculardan Emine Yöndem, kadınların her alanda olması gerektiğini belirterek, \"Kendi adıma burada olmaktan gurur duyuyorum. Futbolun bayan işi olmadığını söylüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Bir bayanın da gücünü göstermesi ve erkeklere karşı dimdik ayakta durması gerekiyor. Bizler, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz\" dedi.



Yeşim Taşkıran, kadına şiddetin sona ermesi için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, \"Bugün hepimiz kadına şiddete hayır diyoruz. Bazı insanların buna karşı, duyarsız olmalarına karşı, biz de burada yağmurun altında futbol oynuyoruz\" diye konuştu.



Gülsüm Emenci de, kadına yönelik artan şiddetin son bulmasını temenni ederek, \"Haberlerde de görüyoruz kadına şiddet bayağı arttı. Biz buna dur demek istiyoruz. Bayan olarak kadına şiddete karşıyım. Tüm bunlara rağmen, yağmur yağmasına rağmen maç yaptık. Yaptığımız işten memnunuz\" diye konuştu.