(Görüntülü Haber) Kadınlardan ‘Kadına Şiddete Hayır” koşusu

İSTANBUL, (DHA) -BEYOĞLU Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği ‘Kadınlar Koşusu’na katılan kadınlar ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajı verdi. Hasköy Sahili’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile saat 10.00\'da düzenlenen koşuya yüzlerce kadın katıldı. Sabahın ilk saatlerinde koşu için ısınma hareketleri yapan kadınların etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Bazı kadınlar koşuya çocuklarıyla ve eşleriyle katılırken bazı kadınlar parkuru tek başına tamamladı. 3 kilometrelik parkuru bitiren kadınlar son zamanların kanayan yarası haline gelen kadına şiddet ve cinsel istismar suçuna tepki çekti. “KADINA ŞİDDETE ‘DUR’ DEMEK İÇİN BURADAYIZ” Kadına şiddet suçunun yoğunlaşmasından rahatsız olduğunu kaydeden Çiğdem Ekinci, şiddete ‘Dur’ demek için koşuya katıldığını ifade ederken, kadına şiddet haberlerinin artmasının toplumun bazı kesimlerini üzmeye başladığını belirten Başak Gizem Şentürk ise, “Bu şiddete herkesin üzülmesi ve bu suçu konuşmamamız gerekiyor. Bu suçun yaşanıyor oluşunu dile getirmek insanı çok üzüyor. Kadınlar olarak bu koşuya katılmamız çok güzel. Bizim birleşmeye ihtiyacımız var” diye konuştu. Kadınların düzenlenen koşu gibi aktivitelere katılarak sesini duyurması gerektiğine vurgu yapan Büşra Balbaş da “Bizim birlikte olmamız; birlikte hareket etmemiz çok önemli. Bu sevgiyi halk içerisinde kurabilmemiz çok önemli. Bu spor da bu buluşmaya bir ışık oldu” şeklinde konuştu. “HER ŞEY KADINLAR İÇİN” Parkuru yaklaşık 10 dakika ile tamamlayarak birinciliği göğüsleyen Damla Çelik, koşuya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Her şey kadınlar için” dedi. “KADINA ŞİDDET OLUNCA TOPLUMUN SESİ DAHA GÜÇLÜ ÇIKIYOR” Organizasyona katılarak koşunun başlangıç düdüğünü çalan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tepeden tırnağa bir dizi etkinliğin düzenlediğini kaydetti. Demircan, “Biz bu günü sporla renklendirmek istedik. Toplumun büyük bir kesimi şiddetten nefret ediyor. Hele bu kişi kadın olduğunda herkesin tepkisi ortak ve daha güçlü çıkıyor. Onların yanında olduğumuzu bu her vesileyle hissettirerek onları ön plana çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.