(Görüntülü Haber) Kadınlardan istismar tepkisi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de CHP\'li kadınlar, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarındaki artışa tepki gösterdi. İstismarın son bulmasını isteyen CHP\'li kadınlar, sorunu aşmanın formülünün eğitimden geçtiğine dikkat çekmek için 15 dakika boyunca kitap okudu. Çocuklara yönelik artan cinsel istismar olaylarına CHP\'li kadınlardan tepki geldi. Yaşanan soruna dikkat çekmek isteyen CHP\'liler, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sokaklara çıktı. İzmir\'de de Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen CHP İzmir İl Kadın Kolları üyeleri, çocuklara yönelik istismarın son bulması için slogan attı, ellerinde \'Sessiz kalma suça ortak olma\' yazılı dövizler taşıdı. Daha sonra açıklama yapan Kadın Kolları İl Başkanı Nurşen Balcı, iktidarın çocuk istismarı konusundaki tutumunu eleştirdi. Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamanın, hükümetin en öncelikli sorumluluğu olduğunu söyleyen Balcı, ancak her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyandıklarını ifade etti. Balcı, \"İktidarın başkanı bugün çıkmış \'çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir\' diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı, her zamanki gibi söylediği başka yaptığı başka olmaktan öteye geçiremiyor\" dedi. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısına değinen Nurşen Balcı, çocukların, vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur bırakıldıklarını söyledi, iktidarı çocuk istismarı ile mücadele konusunda samimiyetsizlikle suçladı. \'HÜKÜMET TEDBİR ALMALI\' Çocuk istismarı ile mücadelede iktidarı samimiyete davet eden CHP\'li Balcı, \"Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri var. Bunlardan ilki cezaları artırmak ve istismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken, onları korumak hepimizin göreviyken, susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz\" diye konuştu. Anneler ve babalar olarak çocukların geleceklerinden endişe duyduklarını bu nedenle koruyucu ortam sağlanması için taleplerinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Balcı, hükümeti de tedbir almaya davet etti. CHP\'Lİ KADINLARIN TALEPLERİ Açıklamasının devamında sorunun aşılması için taleplerini sıralayan Nurşen Balcı, şunları söyledi: \"Çocuk istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli. Çocuklarımıza yurt hizmetinin vakıflardan alınarak, devlet eliyle ve denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrollere tabi tutulmasını talep ediyoruz. \'6 yaşında çocukla evlenilebilir\' gibi çocuk istismarını öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz.\" Partili kadınlar açıklamanın ardından, çocuk istismarı konusunda eğitimin önemine dikkat çekmek için kısa süreli oturarak kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.