(Görüntülü Haber) Kadınlardan İstiklal Caddesi'nde büyük yürüyüş (1)
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul,(DHA)-8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti
09 Mart 2018 00:18
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul,(DHA)-8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi\'nde yürüyüşe geçti.
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