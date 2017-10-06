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(Görüntülü Haber) Kadınlardan "Müftülük Yasası Geri Çekilsin" eylemi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ Müftülüğü önünde toplanan bir grup kadın, müftülere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesini de öngören yasa tasarısının Meclis gündemine gelmesini protesto etti

06 Ekim 2017 23:41

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ Müftülüğü önünde toplanan bir grup kadın, müftülere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesini de öngören yasa tasarısının Meclis gündemine gelmesini protesto etti.

İçerisinde Müftülere resmi nikah kıyma yetkisini de barındıran Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı geçtiğimiz günlerde Meclis İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ancak kabul edilmeyip Alt Komisyona gönderilmişti. Alt komisyonun tasarıyı onaylayıp İçişleri Komisyonuna göndermesini İstanbul Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın protesto etti. 19.00\'da Beşiktaş İlçe Müftülüğü önünde toplanan kadınlar \"Müftü Resmi Nikah Kıyamaz\" sloganıyla eylem yaptı. Sık sık sloganlar atılan eylemde bir basın açıklaması okundu. Okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kadınların yaşam hakkı söz konusu olduğunda dahi bu kadar hızlı karar almayan Meclis, Alt Komisyonu toplayarak söz konusu yasa tasarısını onayladı. Tasarı artık Meclis\'te görüşülecek. Bizler haklarımıza yönelik saldırıları arttıracak bu uygulama karşı sessiz kalmayacağız. Bu düzenleme iptal edilinceye kadar her yerde gerek doğabilecek sonuçları gerekse düzenlemeyi yapanların asıl amaçlarını açığa çıkaracağız.

Yapılan açıklamanın ardından kadınlar Müftülük önünden ayrıldı.

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