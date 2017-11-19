(Görüntülü Haber) Kadınlar, okulun yalıtım, boya ve sıvasını yaptı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da belediye ve Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü tarafından açılan \'yapı yalıtım\' kursuna katılan 8 kadın, bir ilkokulun, ısı yalıtım, boya ve sıvasını yaptı. Aksaray Belediyesi ve İş-Kur İl Müdürlüğü, kadınlara yönelik istihdam programı kapsamında \'yapı yalıtım\' kursu açtı. Kursa katılan 8 kadın, 8 gün süren eğitimin ardından Güller Ceylan Acar İlkokulu\'nun ısı yalıtım boya ve sıvasını yaptı. Kadınların çalışması düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya katılan ve kadın kursiyerlere seslenen Aksaray Belediye Başkanı Ak Partili Haluk Şahin Yazgı, şunları söyledi: \'\'Bugün öyle iyi bir şeye imza attınız ki hem de Türkiye’de ilk defa yapılan çalışmaya, hem de yalıtım ve boya anlamında bir okulumuzun buradaki bulunan eklentisine yapılan bu çalışmayla kadınlarımızın bu konuda da ne kadar uzman olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Şimdi kadının elinin değdiği yerde hassaslık, güzellik, sanat, incelik çıkıyor ve işi ne kadar titiz yaptığınıza ben her seferinde şahidim ve burada da güzel el emeği gösterdiniz.\'\'