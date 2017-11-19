T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kadınlar, okulun yalıtım, boya ve sıvasını yaptı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da belediye ve Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü tarafından açılan 'yapı yalıtım' kursuna katılan 8 kadın, bir ilkokulun, ısı yalıtım, boya ve sıvasını yaptı

19 Kasım 2017 16:54

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da belediye ve Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü tarafından açılan \'yapı yalıtım\' kursuna katılan 8 kadın, bir ilkokulun, ısı yalıtım, boya ve sıvasını yaptı. Aksaray Belediyesi ve İş-Kur İl Müdürlüğü, kadınlara yönelik istihdam programı kapsamında \'yapı yalıtım\' kursu açtı. Kursa katılan 8 kadın, 8 gün süren eğitimin ardından Güller Ceylan Acar İlkokulu\'nun ısı yalıtım boya ve sıvasını yaptı. Kadınların çalışması düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya katılan ve kadın kursiyerlere seslenen Aksaray Belediye Başkanı Ak Partili Haluk Şahin Yazgı, şunları söyledi: \'\'Bugün öyle iyi bir şeye imza attınız ki hem de Türkiye’de ilk defa yapılan çalışmaya, hem de yalıtım ve boya anlamında bir okulumuzun buradaki bulunan eklentisine yapılan bu çalışmayla kadınlarımızın bu konuda da ne kadar uzman olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Şimdi kadının elinin değdiği yerde hassaslık, güzellik, sanat, incelik çıkıyor ve işi ne kadar titiz yaptığınıza ben her seferinde şahidim ve burada da güzel el emeği gösterdiniz.\'\'

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BÖLÜKBAŞAKSARAY DHA AKSARAYTürkiyeKurumuMüdürlüğüAksaray BelediyesiKursaGüller Ceylan AcarKadınlarınToplantıyaAksaray Belediye Başkanı Ak Partili HalukYazgıTürkiyede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24