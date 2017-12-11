(Görüntülü Haber) Kadınlar, kanser hastaları için bağışta bulundu

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, kadınlardan oluşan bir grup gönüllü, ilik nakli bekleyen kanser hastalarına umut olmak için Kızılay\'a kan örneği bağışında bulundu. İzmit\'te kadınlardan oluşan bir grup gönüllü, 2 yıl önce lenfoma kanserine yakalanan, kemoterapiyle birlikte hastalığı yenen ancak tedavisinin üzerinden bir yıl geçmeden aynı hastalığa tekrar yakalanan Hasan Ekim Kuş ve diğer kanser hastaları için kampanya başlattı. Kadınlar, Kızılay Kan Bağışı Birimi\'ne gelerek ilik nakli bekleyen hastalara umut olmak için kan örneği bağışında bulundu. Kadınlar adına açıklamada bulunan Pınar Ataç kampanyanın bir aydır devam ettiğini ve insanların ilik naklinden korkmaması gerektiğini belirterek, \"Hasan Ekim Kuş adına bir kampanyamız var. Hasan Ekim Kuş, 2 yıl önce lenfomaya yakalandı. Kemoterapiyle birlikte bu hastalığı iki kez yendi ama bir sene dolmadan hastalığı tekrar nüksetti. Ekim için acil ilik nakli gerekiyor. Çünkü başka bir tedavi yöntemi yok. İlik nakliyle tedavi edilecek, hayata ilik nakliyle tutunabilecek. Bu seslenişimiz, bu kampanyamız sadece Ekim için değil, aslında Ekim gibi ilik nakli bekleyen diğer insanlar için. İnsanlardan beklediğimiz de en yakın kök hücre bağış noktasına gidip sadece 2 tane ufak kan örneği vermeleri\" dedi. Pınar Ataç insanların kök hücre bağışına davet ederek, şöyle konuştu: \"Bizim tek isteğimiz bağış yapmak isteyen insanların vazgeçmemesi. Çünkü vazgeçerlerse hasta için büyük bir hayal kırıklığı, üzüntü oluyor ki zaten başka bir uyum olmadığı için sağlık açısından da zor bir süreç. Hastayı kaybetme durumu da oluyor. Genelde insanların korkusu ameliyat ve anesteziden dolayı bir çekinme durumu var, ama şu anda kan hücresiyle, kök hücre nakliyle de oluyor. Yani ameliyat ya da anestezi gerektirmiyor. İnsanların korkmaması gerek. Çünkü şu an hasta olmayabiliriz ya da ilik nakline ihtiyacımız olmayabilir ama bu hiçbir zaman olmayacağımız anlamına gelmiyor. Bunu insanların anlaması lazım.\"