(Görüntülü Haber) Kadınlar, havuzda su jimnastiği ile forma giriyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da belediyenin düzenlediği su jimnastiği etkinliği, sağlıklı yaşam ve yaza formda girmek için spor yapan kadınlardan yoğun ilgi gördü.



Antalya\'da çoğunluğu ev hanımı 250 kadın, Muratpaşa Belediyesi tarafından Süleyman Erol Yüzme Havuzu\'nda düzenlenen su jimnastiği etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar, haftada iki gün düzenlenen antrenmanda antrenörler eşliğinde havuzda yaptıkları jimnastikle form tutuyor. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kadınlar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sağlık için spor yapıyor.



Antrenör Özlem Şen, sağlıklı yaşam için spor yapmayı tercih eden kadınların havuzda gerçekleştirilen jimnastiğe yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Su içinde yapılan egzersizlerin, vücut suya karşı direnç uyguladığı için sağlığa daha faydalı olduğunu aktaran Şen, \"Kişiler yapamadıkları çoğu egzersizi su içerisinde daha rahat yapabiliyor. Buraya gelenler genellikle ev hanımları ve emekliler. Kadınlarımız yapılan egzersizlerden çok memnun. Çoğunun hareketsiz yaşamdan kaynaklanan sağlık sorunları var. Doktorların yüzme tavsiyesi üzerine su jimnastiğine katılan kadınlarımız var. Yaza formda girmek isteyen kadınlarımız ilgi gösteriyor\" dedi. Şen, su jimnastiğinin kişinin doğru nefes alması gelişimi, vücut duruşunun düzelmesi, omurgadaki rahatsızlıkların giderilmesi gibi çok faydalı bir spor türü olduğunu anlattı.



Su jimnastiğine katılan Halide Kuyucu, doktor tavsiyesi üzerine spor amaçlı su jimnastiğine katıldığını dile getirdi. Su jimnastiğinde nefes teknikleri çalışmasının kendisine faydalı olduğunu belirten Kuyucu, \"Bel ve boyun fıtığım vardı. Tedavi sürecinde su jimnastiği yaptım. Sağlıklı yaşam için su jimnastiğini tercih ettim. Suyun kaldırma kuvvetinden faydalanarak, normalde yapamadığımız egzersizleri çok rahat yapıyoruz. Suyun enerjisi çok farklı, bu enerji günlük yaşamı da olumlu etkiliyor\" diye konuştu.



Semiha Çelikkol da su jimnastiğiyle güne pozitif enerji ile başladığını, bu enerjiyi gün boyunca hissettiklerini söyledi. Fatma Büyük de kolundaki rahatsızlık nedeniyle su jimnastiğine başladığını ve 2 yıldır bu sporu yaptığını dile getirdi.