(Görüntülü Haber) Kadınlar gününde sergi açtı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te ressam Serap Akalın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle \'Kişisel Yağlı Boya Resim Sergisi\' açtı. Gaziantep Ticaret Odası\'nda düzenlenen serginin açılışına; ressam Serap Akalın, Gaziantep Kulübü Başkanı Tarık Aytekin, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve davetliler katıldı. 24 yağlı boya eserini sergileyen ressam Serap Akalın, Sergimizi 8 Mart Kadınlar Gününe özel tüm kadınlara armağan ediyorum. Son zamanlarda çok fazla yaşanan çocuk istismarı ve kadınları zulüm görüyor olduğunu görüyoruz. Bu olumsuzluklara rağmen bu sergiyi açma amacım insanların moral değerlerini yükseltmek ve umutsuz olmamak. Bu güzel sergiyi, bu güzel günde açıyor olmak çok güzel dedi. Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, 15 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.