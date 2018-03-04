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(Görüntülü Haber) Kadınlar Günü açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 15 gözaltı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-ANKARA'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, 'Dayan

04 Mart 2018 19:51

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-ANKARA\'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, \'Dayanışmayla güçleniyoruz, hayatı örgütlüyoruz\' sloganı ile Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Ancak polis toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Grup polisin müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırılırken, çocuğunluğu kadından oluşan 15 kişi gözaltına alındı.

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