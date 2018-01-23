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Spor

(Görüntülü Haber) Kadınlar Boks Şampiyonası Nevşehir'de başladı

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR,(DHA) - TÜRKİYE Boks Federasyonu'nun Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası Nevşehir’de başladı

23 Ocak 2018 15:52

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR,(DHA) - TÜRKİYE Boks Federasyonu\'nun Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası Nevşehir’de başladı. Altı gün sürecek şampiyonaya 597 kadın sporcu ile rekor katılım oldu. Açılış törenine Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Ali Şahin, Boks Federasyonu İl Temsilcisi Özden Taşğın katıldı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’ndaki açılış töreninde Türk bayrağını, Avrupa Genç Kızlar Boks Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan Elif Gönen taşıdı. Törenin ardından sporcular arasında kategorilerine göre eleme müsabakaları yapıldı. Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı yaptığı açıklamada, şampiyonada 54 ilden yıldız genç ve büyük kadınlar kategorilerinde 597 sporcunun mücadele edeceğini söyledi. Nazlı, \"Bu aynı zamanda bir rekor, bundan önceki yıllarda 350-400 sporcu arasında Türkiye şampiyonasına katılım vardı. 3 branşta ilk defa 597 sporcuya ulaştık. Kadın boksu için önemli bir gelişme. Dereceye giren sporcularımız Genç Kadınlar Kategorisi\'nde Nisan ayında İtalya’da yapılacak Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonasında yer alarak, 2018 yılında Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'de yapılacak olan Gençlik Olimpiyatları\'na vize almak için mücadele edecekler. Büyük kadınlar kategorisinde yer alan sporcularımız ise yıl içerisinde hem Avrupa hem de dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar\" dedi.

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