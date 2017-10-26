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(Görüntülü Haber) Kadının görüşme yaptığı cep telefonu çalındı

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA) ŞANLIURFA'da kimliği belirsiz kişi, Suriyeli kadının konuşurken kulağındaki cep telefonu alıp kaçtı

26 Ekim 2017 19:51

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA) ŞANLIURFA\'da kimliği belirsiz kişi, Suriyeli kadının konuşurken kulağındaki cep telefonu alıp kaçtı. Olay, öğleden sonra Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Adı öğrenilmeyen Suriye uyruklu bir kadın yolda yürürken kimliği saptanmayan bir kişi yanına yaklaşarak kulağındaki cep telefonu kapkaç yönetimiyle alıp kaçtı. Sokak aralarında kayıplara karışan kapkaççı için çevredekiler polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis, kapkaç mağduru olan Suriyeli kadının ifadesine başvurarak çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis kaçan kapkaççıyı yakalamak için arama çalışmasına devam ediyor.

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