(Görüntülü Haber) Kadın muhtardan kırsal mahallede 'Cumhuriyet Balosu'

Yaşar ANTER/ULA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ula İlçesi\'nin tek kadın muhtarı Selma Şensoy Çetin tarafından kırsal Kızılyaka Mahallesi\'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu\'nda büyük coşku yaşandı. Köylüler, baloya Atatürk portreli tişört giyip, ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı. Ula\'nın kırsal Kızılyaka Mahallesi\'nde, ilk kez Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Kızılyaka Mahallesi\'nin evli ve 2 çocuklu muhtarı 47 yaşındaki Selma Şensoy Çetin\'in düzenlediği baloya, 2 bin nüfuslu mahalleden yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan Cumhuriyet Balosu, Muğla Yörük Obaları Derneği Halk Oyunları Ekibi\'nin yöresel oyunlardan oluşan gösterisiyle devam etti. Ardından Atatürk\'ün sevdiği şarkı ve türküler, hep bir ağızdan söylendi. Köylüler, baloya Atatürk portreli tişört giyip, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla katıldı. Balo, 3 saat sürerken, Onuncu Yıl Marşı\'nın okunmasıyla sona erdi. \'BİZLER, CUMHURİYET KADINLARIYIZ\' Geceye 3 çocuğu ve 2 torunuyla katılan Saadet Kiriç, \"Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hiçbir bayramı kaçırmadım. Bu baloya da çocuklarım ve torunlarımla katıldım. Allah, Atatürk\'ten razı olsun. O, olmasaydı bu güzel, rahat günleri göremezdik\" dedi. Baloya katılan evli ve 3 çocuk annesi emekli hemşire 53 yaşındaki Hatice Dinçer de \"Bizler, cumhuriyet kadınlarıyız. Bu nedenle de buradayız. Bayrağımızı, Atatürk\'ün bize teslim ettiği cumhuriyeti Türk kadını olarak korumaya, kollamaya her zaman devam edeceğiz\" diye konuştu. \'ATATÜRK OLMASAYDI BEN, MUHTAR OLAMAZDIM\' Kızılyaka Mahallesi Muhtarı Çetin ise cumhuriyete sahip çıkmanın, Türk kadının en önemli görevlerinden biri olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: \"Atatürk olmasaydı bugün ben, bir kadın olarak muhtar olamazdım. O nedenle Atatürk\'ün önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Bu nedenle muhtar olarak ilk dönemimde başlattığım bu etkinliği nefesim yettiğince sürdüreceğim. Türk kadını ve muhtarı olarak cumhuriyete sahip çıkmak, biz kadınların en önemli görevlerinden biri olmalı. Atatürk ve dedelerimizin kanlarıyla bize teslim ettiği bu bayrağı ve ülkemizi korumak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bugün buradaki bu coşku da bunu gösteriyor zaten. İyi ki Atatürk\'ümüz var, iyi ki cumhuriyetimiz var.\"