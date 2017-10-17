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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Kadın marangozlar ahşap oyuncak üretiyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de 1 ay önce kurulan oyuncak fabrikasında çalışan kadın işçiler, makineler ile şekil verdikleri kayın ağacından çeşitli modellerde oyuncak üretiyor

17 Ekim 2017 16:46

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de 1 ay önce kurulan oyuncak fabrikasında çalışan kadın işçiler, makineler ile şekil verdikleri kayın ağacından çeşitli modellerde oyuncak üretiyor. Beyköy Beldesi\'ndeki 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'nde 1 ay önce faaliyete geçen fabrikada 20\'si kadın toplam 35 kişi çalışıyor. Kadınlar, fabrikada küçültülen ağaç parçalarını makineler ile şekillendirip boyayarak, farklı modellerde oyuncağa dönüştürüyor. Fabrikada şu anda 60 farklı oyuncak üretiliyor. Kısa sürede bu rakamın 100\'e çıkarılması hedefleniyor. Fabrika sahibi Ali Kanburoğlu, kapasiteyi her geçen gün artırmayı hedeflediklerini söyledi. Tamamen yerli üretim yaptıklarını belirten Kanburoğlu, \"Aile oyunları, akıl ve zeka oyunları burada mevcut. \'Yerli ve milli oyuncak projesi\' adı altında burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize özel, bizim kültürümüze has oyuncakları nasıl üretiriz; sürekli bunun çalışmasını yapıyoruz\" dedi. Kanburoğlu, üretimde kayın ağacı kullandıklarını da söyleyerek, \"Kayın ağacı Karadeniz Bölgesi’ne özel bir ağaçtır. Yılda 2 bin 500 metreküp ağaç işleme kapasitesine sahibiz. Bunun yanında otomatik makineler, zımparalar ve diğer teknolojik makinelerle üretim yapmaktayız. 20\'si kadın toplam 35 kişi çalışıyor. Yılbaşına kadar istihdam sayısını 70\'e çıkarmayı hedefliyoruz\" dedi.

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