(Görüntülü Haber) Kadın kuaföründen Mehmetçik Vakfı'na anlamlı bağış

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ\'de kadın kuaförü Fatma Bekmez, düzenlediği yemek kermesi ve iş yerinin bir günlük geliri olan 2 bin 305 lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi\'nde bulunan kadın kuaförü Fatma Bekmez, yaptığı etkinlikle takdir topladı. İş yerinde önüne yiyecek kermesi açan ve kuaförlükten elde ettiği 1 günlük geliri olan 2 bin 305 lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Düzenlenen kermesin açılışına Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övünç, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alpaslan katıldı. Kuaför işletmecisi Fatma Bekmez, \"Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kahraman askerlerimiz ülkenin bölünmez bütünlüğü ve sınır güvenliği için canla başla mücadele ediyor. Bizler de Mehmetçiğimize ve onların geride bıraktıklarına bir faydamız dokunması adına kermes düzenledik. Kermes ve kuaförlük işlerinden aldığımız ücretleri en güzel sevgili olan Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldık\" dedi. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alpaslan, \"Kadın esnafımızın, Mehmetçiğe böyle bir etkinlikle katkı sunması bizleri çok mutlu etti\'\' dedi.