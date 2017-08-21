(Görüntülü Haber) Kadın güreşçiler Dünya Şampiyonasına gitti

Büyük Bayanlar Dünya Şampiyonasına katılacak olan Milli Takım bugün İstanbul?dan Paris?e gitti. Kadın Büyük Bayanlar Güreş Teknik Direktörü Efrahim Kahraman hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı?nda yaptığı açıklamada hedeflerinin İstiklal Marşını okutmak olduğunu belirterek şunları söyledi ?Büyük Bayanlar Dünya Şampiyonasına gidiyoruz. Fransa?nın Paris şehrinde yapılacak olan dünya şampiyonasına 12 kişilik kadro ile gidiyoruz. Yaklaşık 30- 35 ülkenin katılacağı bir organizasyon. 7 sporcumuz orada mücadele edecek, mayo giyecek. Bizden önce erkekler var. Grekoromen dalındaki şampiyona bizden önce başladı. Genç bir takımız. Ortalama yaş 23. Diğer ülkelere bakarak bizim çok genç bir takımımız var. Hedefimiz istiklal marşımızı okutmak, ülkemize hediye etmek.