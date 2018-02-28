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(Görüntülü Haber) Kadıköy'de toprak kayması: 4 katlı bina boşaltıldı, otomobilleri ağaçlara bağladılar (2)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi

28 Şubat 2018 16:03

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) Kadıköy\'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı. Kadıköy\'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak\'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı. Olay yerine gelen itfaiye, araçları vinç yardımıyla kurtardı.

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