T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kadıköy'de otomobil eve girdi: 2 yaralı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY'de kaldırımda asılı kalan araç kurtarılmaya çalışıldığı sırada bir eve girdi

30 Nisan 2018 18:14

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY\'de kaldırımda asılı kalan araç kurtarılmaya çalışıldığı sırada bir eve girdi. Evde kahvaltı yapan karı-koca hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi Kalem Sokak\'ta meydana geldi. Güven Cancı seyir halindeyken yolu ayıran kaldırıma çıktı. Araç burada asılı kaldı. Sürücü aracından inip çevredekilerden yardım istedi. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar kaldırıma çıkan aracı kurtarmaya çalıştı. Bu sırada içinde sürücü olmaya araç kaldırımdan kurtularak geri geri gitmeye başladı. Araç, Cengiz ve Aysel Boztepe çiftinin oturduğu dairenin camından içeri girdi. Boztepe çifti hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cengiz ve Aysel Boztepe sağlık ekiplerince Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Görgü tanıkları, \"Araç kaldırıma çıkıyor. Sürücü de aşağıya iniyor. Aracı kaldırımdan kurtarmaya çalışıyor çevredekilerle birlikte. Araç kurtulunca geri geri geri gitmeye başlıyor. Daha sonra eve giriyor. Evdekiler hafif şeklide yaralanıyor\" diye konuştu Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizDHA KADIKÖYEvdeKazaOsmanağa Mahallesi Kalem SokakGüven CancıAraçSürücüBuAraç CengizAysel BoztepeBoztepeHaydarpaşa Numune EğitimAraştırma HastanesiGörgüAracıDahaEvdekiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24