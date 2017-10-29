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(Görüntülü Haber) Kadıköy'de öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

29 Ekim 2017 16:01

İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Kadıköy\'de dün aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz, kendisinden 23 yaş küçük kocası tarafından başından silahla 2 kurşunla vuruldu. Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz\'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. \"ABLAMA TEHDİT MESAJLARI BİRTÜRLÜ BİTMEDİ\" Cenazeyi bugün almaya gelen Selva Sağlam Yılmaz\'ın kardeşi Sinan Sağlam, katil zanlısı olan Emrah Yılmaz\'ın para nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti. Sinan Sağlam, daha önce de ablasının, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Emrah Yılmaz tarafından 8 yerinden bıçaklandığını ve banka kartı şifrelerini istediğini söyledi. Ablasının daha önce eşi tarafından tehdit edildiğini söyleyen Sağlam, \"Ablama tehdit mesajları bir türlü bitmedi. Tahmin ettiğim kadarıyla ablamdan para istiyordu. Ablam vermeyince de tehdit ediyordu\" diye konuştu. Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi işlemleri tamamlanan Selva Sağlam Yılmaz\'ın cenazesi, Üsküdar\'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı\'nın gasilhanesine götürüldü.

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