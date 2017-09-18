(Görüntülü Haber) Kadıköy'de müfredat protestosu

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kadıköy\'de \'Atatürksüz Müfredata Hayır Platformu\' üyeleri yeni müfredatı protesto ederek eylem yaptı. Yaklaşık 50 kişilik grup, saat 12.00 Kadıköy Anadolu Lisesi önünde toplandı. Ellerinde \'Laik bilimsel Eğitim\", \"Çocuklarımızın geleceğini kararmayın\', \"Atatürk\'ü sildirmeyiz\" yazılı dövizler taşıyan grup \'Atatürksüz müfredat istemiyoruz\" , \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" şeklinde slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan öğretmen Emine Genç, \'Çocuklarımızın büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını farkında mısınız. İlköğretim ve ortaöğretim müfredatının değiştiğinden artık akıl ve bilimdışı bir eğitime geçildiğinden bilginiz var mı? Bu müfredatla çocuklarımızın zihinleri ilkokul çağından başlayarak mezhep, tarikat ve şeriat bilgileri ile dolacak. Milleti bir arada tutan değerler kalmayacak, milletimizin ayrışması, bölünmesi kolaylaşacak\' diye konuştu. Grup daha sonra ilçe milli eğitim binasına kadar düzenlediği yürüyüşün ardından olaysız bir şekilde dağıldı.