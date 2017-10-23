(Görüntülü Haber) Kadıköy'de kasklı dehşet

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de motosiklet kaskı takan saldırgan girdiği iş yerinde dehşet saçtı. İş yeri sahibini kurşun yağmuruna tutan kasklı saldırganın saçtığı dehşet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, Kadıköy\'de geçtiğimiz Ağustos ayında öğle saatlerinde meydana geldi. Pencere doğrama işi yapan Bahadır Olgun, ofisinde çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet kaskı ile yüzünü gizleyen bir kişi adres sorma bahanesiyle içeriye girdi. İş yeri sahibi Olgun\'a elindeki kağıdı gösterdikten sonra cebindeki tabancayı çıkartıp kurşun yağdırdı. Bahadır Olgun\'un bacaklarına çok sayıda ateş eden saldırgan 1 el de göğsüne ateş etti. Saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen işyeri sahibinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaydan kısa süre sonra 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olmadığı belirlendi. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.