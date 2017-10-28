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(Görüntülü Haber) Kadıköy'de kadına otomobilde silahlı saldırı;Boşanmak istediği kocası öldürdü (5)

 Cengiz ÇOBAN - Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Kadıköy'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

28 Ekim 2017 20:10

 Cengiz ÇOBAN - Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Kadıköy\'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 kurşunla vurulduğu belirtilen kadın kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri  Yılmaz\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Saldırgan olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Görgü şahitleri,  \"İki el silah sesi duyduk\" diye konuştu.



Yılmaz\'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


 

\"KENDİM YAPTIM\" DEDİ, 1 HAFTA SONRA GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ



Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede, Selva Sağlam Yılmaz\'ın kendisinden 23 yaş küçük kocasıyla sorun yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Selva Sağlam Yılmaz yaklaşık 20 gün önce bıçakla hafif şekilde yaralı halde hastaneye gitti. Yılmaz hastane  polisine, \"Kocam benden boşanmak istedi buna sinirlenerek kendime zarar verdim\" dedi. Polis ekipleri kadının anlattıklarına inanmayarak araştırma başlatıldı. Polis ekipler Yılmaz\'a geçen hafta bir kez daha ulaştı. Selva Sağlam Yılmaz, bu kez  polise kocasından boşanmak istediğini ve bu sebeple eşinin kendisini bıçakladığını anlattı.



 



6 AY EVDEN UZAKLAŞTIRMA VE ÇAĞRILI KORUMA 



Kadının ifadesi doğrultusunda polis ekipleri durumu savcılığa ileterek işlem başlattı. Yılmaz geçtiğimiz hafta savcılığa başvurdu. Savcılık, 5 ayrı suçtan kaydı bulunan Emrah Yılmaz için 6 ay evden ve  işyerinden uzaklaştırma cezası verdi. Ayrıca savcılık  Selva Sağlam Yılmaz\'a çağrı üzerine koruma tahsis etti.  Selva Sağlam Yılmaz ve Emrah Yılmaz\'ın dün ve bu sabah sosyal medya üzerinden birbirlerine tehditler bulunduğu da öğrenildi.



 



YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırı sonrasında kaçan Emrah Yılmaz\'ın yakalanması için çalışmalarını sürdüğü öğrenildi.

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