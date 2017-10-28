(Görüntülü Haber) Kadıköy'de kadına otomobilde silahlı saldırı (2)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Kadıköy\'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlamyılmaz silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 kurşunla vurulduğu belirtilen kadın kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sağlamyılmaz\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Saldırgan olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Polis kaçan saldırganı arıyor. Görgü şahitleri, \"İki el silah sesi duyduk\" diye konuştu.