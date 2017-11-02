(Görüntülü Haber) Kadıköy'de genç kıza tuvalette tecavüz eden garsona 10 yıl ceza verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de közde kahve yapan işyerine giden P.K. isimli 20 yaşındaki genç kıza işyerinin tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan garson H.A., ilk duruşmada oy çokluğu ile \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.A. hakkında, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan ise beraat kararı verildi. Kadıköy Osmanağa Mahallesi\'nde 19 Mayıs 2017 tarihinde közde kahve yapan işyerinin tuvaletinde P.K. (20) isimli genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen 17 yaşındaki garson H.A.\'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. H.A., ilk celsede, \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, Suça Sürüklenen Çocuk H.A., şikayetçi P.K. ile avukatları katıldı. SUÇU KABUL ETMEDİ Sorgusu yapılan sanık H.A., şikayetçinin olay günü kahveye geldiğini, bir adet kahve siparişi verdikten sonra lavaboyu sorduğunu, kendisinin de lavaboyu gösterdiğini belirterek, ilk hamlenin şikayetçiden gelmesi üzerine kendisinin karşılık verdiğini ve rıza ile cinsel birlikteliğin yaşandığını iddia etti. Şikayetçinin birliktelikten sonra erkek arkadaşını aradığını savunan tutuklu sanık H.A., \"Telefonu bana verdi. Erkek arkadaşı, \'P. hanıma tacizde bulunmuşsun\' dedi. Sonra da, \'1.000 TL para ver, şikayetçi olmasın\' dedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Sonra bu olay başıma geldi\" dedi. Lavaboyu sorduğu sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen şikayetçi P.K., kilitlediği lavabo kapısının sanık tarafından bıçakla açıldığını öne sürdü. Bıçak olduğu için korktuğunu söyleyen P.K., sanığın olaydan sonra yanına gelerek, \"Nefsime hakim olamadım, özür dilerim\" dediğini öne sürdü. Para konusunun geçmediğini söyleyen P.K., ardından polisi aradıklarını söyledi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan cezalandırılmasını, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan da beraatini istedi. 10 YIL CEZA ALDI Kararını açıklayan mahkeme, sanığa oy çokluğu ile \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın bu suçu bıçak kullanarak işlediğini gerekçe gösteren mahkeme, cezayı 18 yıla çıkardı. Sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olmasını gerekçe göstererek bu cezayı da 12 yıla, iyi hal indirimi ile de 10 yıla indirdi. HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDAN BERAAT ETTİ Mahkeme, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan ise, \"H.A.\'nın mağduru cinsel saldırı eyleminin gerektirdiği sınırlı süre içerisinde alıkoymuş olması karşısında bu suçun yasal unsurları oluşmadığı\" gerekçesi ile sanığın beraatine karar verdi. Mahkemenin bu kararına üye hakim Dursun Fatih Kaymaz muhalefet etti. Kaymaz, çoğunluk kararına düştüğü muhalefet şerhinde şikayetçi P.K.\'nın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında beyanlarında farklılık bulunduğunu, bu beyanlara üstünlük tanınamayacağını belirtti. Şikayetçinin iddiasının tanık ile de doğrulanmadığını belirten hakim Kaymaz, \"Suça sürüklenen çocuk (SSÇ) H.A.\'nın kendisine yüklenen suç tarihinde 18 yaşından büyük olduğu anlaşılan mağdura P.K.\'nın rızası hilafına ve bıçakla zorlamak suretiyle cinsel ilişkide bulunduğunu gösteren somut delil elde edilemediğinden, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği SSÇ\'nin aşamalarda değişmeyen savunmasına itibar edilmesi gerekeceği, SSÇ\'nin samimi bir biçimde baştan beri mağdure ile rızası dahilinde bıçak olmaksızın cinsel ilişkide bulunduğunu savunduğu, SSÇ ile mağdure arasında cinsel ilişki gerçekleştiği sabit ise de mağdurenin yaşı ve varlığı iddia edilen bıçak zorunun ıspatlanamadığı göz önüne alınarak SSÇ\'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan beraatine ve tahliyesine karar verilmesi görüşündeyim\" dedi.