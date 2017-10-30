(Görüntülü Haber) Kadıköy'de eşini öldürmekten aranan şüpheli Akyazı'da yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) KADIKÖY\'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın (62) katil zanlısı olduğu iddiasıyla aranan eşi Emrah Y. (38) Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.





Geçtiğimiz Cumartesi öğle saatlerinden bu yana polisin her yerde aradığı şüphelinin, cep telefonu sinyalleri sayesinde yerinin tespit edildiği öğrenildi. Akyazı\'nın Dokurcun Haydar Mahalesinde düzenlenen operasyona Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akyazı İlçe jandarma komutanlığı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.





Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı. Şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek cinayetle ilgili sorgulanacak.



