(Görüntülü Haber) Kadıköy'de "otopark" gerginliği

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Hasanpaşa\'da Kadıköy Belediyesi\'nin otopark olarak kullandığı alanda, Kadıköy belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında gerginlik çıktı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, \"Burası bir kamu alanı, Kadıköy Belediyesi kullanıyor. Burayı Kadıköy Belediyesi\'nin ihtiyacı olan bir alan, bunu hiç bir şekilde veremeyiz\" dedi.



Hasanpaşa Fahrettin Kerim Gökay Caddesi\'nde bulunan Kadıköy Belediyesi binasının karşısındaki otoparkta belediye ekipleri karşı karşıya geldi. Kadıköy Belediyesi otoparkı olarak kullanılan alana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevik kuvvet ve TOMA eşliğinde geldi. Büyükşehir belediyesine bağlı ekipler otoparkta bulunan \"Kadıköy Belediyesi otoparkı\" yazılı tabelayı ve bilet kulübesini kaldırdı. Buu sırada Kadıköy Belediyesi ekipleri ile büyükşehir zabıta ekipleri arasında sözlü tartışma çıktı. Araya polis girdi.





\"SANKİ İŞGALCİYMİŞİZ GİBİ BURAYA GELMELERİ DOĞRU DEĞİL\"







Gerginlik ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, \"Sabah 06.30\'da, 100 yakın zabıta ile geldiler. Burası bir kamu alanı, Kadıköy Belediyesi kullanıyor. Burayı Kadıköy Belediyesi\'nin ihtiyacı olan bir alan, bunu hiç bir şekilde veremeyiz\" dedi.







\"Burası kamu alanı, halkın malı, sanki işgalciymişiz gibi buraya gelmeleri doğru değil\" diyen Aykurt Nuhoğlu, \"Memleketin bunca sorunu varken kamu kurumlarının birbiri ile dalaşması da doğru değil. Konuşarak her türlü sorun çözülebilir İstanbul Büyükşehir belediyesinin ekipleri geldiler. Sanırım şu anda ekiplerini geri çekecekler. Mahkeme kararında çıkan şey tam olarak bu değil. Sonuçta burası yıllardan beri bizim kullandığımız bir yer bununla ilgili mahkeme kararı da olsa yöntem buraya sabah 06.30\'da gelerek olmamalı\" şeklinde konuştu.







\"İŞİ GÜCÜ BIRAKTILAR BURAYA MI KALDI İŞ\"







Nuhoğlu, \"Biz işgalci değiliz. Biz vatandaşa hizmet yapan bir kurumuz. Buraya Kadıköy\'ün ihtiyacı var. Yanı başında evlendirme dairesi var, bizim araçlarımız burada duruyor. Vatandaşlar burayı kullanıyorlar. Bu yöntemle kamu kurumları birbirleriyle ilişki kuramazlar ki. Kadıköy belediyesi burdaysa onun kullanması gereken bir alan. Bir mantığı olması gerekiyor. İşi gücü bıraktılar buraya mı kaldı iş. Burayı da kurulduğundan beri Kadıköy Belediyesi kullanmış. Onlara da ait olsa bize de ait olsa mülkiyeti buranın ikimiz de kamuyuz. Ayrı ayrı yerlere hizmet etmiyoruz sonuçta vatandaşlara hizmet ediyoruz. Vatandaşlar bu ülkenin vatandaşları\" diye konuştu.