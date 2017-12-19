(Görüntülü Haber) Kadıköy HDP ilçe binasına polis baskını

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY HDP İlçe Binası\'nda yasak yayın ve yasaklanmış fotoğraf bulundurulduğu gerekçesiyle polis arama yaptı. Yaklaşık 4 saat süren aramalar soncunda ilçe eş başkanlarından Gül Demir gözaltına alındı.



Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, yasak yayın ve yasaklanmış fotoğraf bulundurulduğu gerekçesiyle Kadıköy HDP İlçe Binası\'nda arama yaptı. Ekipler içeride arama yaparken çevik kuvvet ve TOMA çevre güvenliği aldı. Polisin ilçe binasındaki belgelere ilişkin “arama ve el koyma\" kararı aldığı da öğrenildi. Yaklaşık 4 saat süren aramlar sonucunda el konulan belgeler çuvallara konularak polis aracına alındı.



İlçe eş başkanlarından Gül Demir ve Ercan Demir hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Aramalar sonucunda ilçe binasında olan ilçe eş başkanlarından Gül Demir gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Aramalar sırasında ilçe binası önünde toplanan grup, aramlar ve gözaltı kararını protesto ederek basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.