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(Görüntülü Haber) KADEM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Haber- Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Suçu ve suçluyu övme", “Suç işlemeye tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla suç duyurusunda b

28 Kasım 2017 15:22

Haber- Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Suçu ve suçluyu övme\", “Suç işlemeye tahrik\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nın karşısındaki meydanda KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu kadınlar basın açıklaması için biraraya geldi. Grup adına açıklamayı Sare Aydın Yılmaz yaptı. Yılmaz, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü arifesinde Kılıçdaroğlu\'nun şiddeti meşru sayan ifadelerini hepimiz dehşet ve esef içinde izledik\" dedi. \"Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi ve açıklaması olamaz\" diyen Yılmaz, KADEM olarak kadınlara yöneltilen cinsiyetçi politik dili reddediklerini belirterek Kılıçdaroğlu\'nu kamuoyundan özür dilemeye davet etti.

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