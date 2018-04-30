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(Görüntülü Haber) Kaçırılıp, dövülen Suriyeli, otomobilden atlayarak kurtuldu

ADANA, (DHA) - ADANA'da, Suriyeli Mahmut Hamut Muhammet (20), 2 bin lira borcu olduğu kişiler tarafından kaçırılmak üzere zorla bindirildiği otomobilden atlayarak, kurtuldu

30 Nisan 2018 13:58

ADANA, (DHA) - ADANA\'da, Suriyeli Mahmut Hamut Muhammet (20), 2 bin lira borcu olduğu kişiler tarafından kaçırılmak üzere zorla bindirildiği otomobilden atlayarak, kurtuldu. Olay, Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak, Adana\'ya gelen Mahmut Hamut Muhammet, iddiaya göre, kasapta çalışmaya başladı. Geçim sıkıntısı çeken Muhammet, Suriyeli tanıdıklarından 2 bin lira borç aldı. Parayı ödemeyen Muhammet, alacaklıları tarafından zorla otomobile bindirildi. Şüpheliler, araca aldıkları Muhammet\'i dövdükten sonra cebindeki 500 lira ile cep telefonunu aldı. Issız yere götürüldüğünü fark eden Suriyeli Muhammet, kendisini otomobilden yere attı. Yerde sürüklenen Muhammet, yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından görülüp, yaralı olduğu anlaşılan Mahmut Hamut Muhammet için sağlık ekibine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Muhammet\'i ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan Muhammet, kendisini kaçıranlardan şikayetçi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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