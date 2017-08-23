(Görüntülü Haber) Kaçırılan 11 yaşındaki egemen 36 saat sonra kurtarıldı (Yeniden) (2)

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA) AKSARAY\'da akaryakıt istasyonuna yapılan silahlı saldırıda maskeli 2 kişi tarafından kaçırılan işyeri sahibi Galip Dinç\'in 11 yaşındaki oğlu Egemen Samet Dinç, jandarma tarafından rehin olarak tutulduğu eve yapılan operasyonla kurtarıldı. Operasyon sırasında çıkan çatışmada ise çocuğu kaçıran Ferhat Koçak (21) bacağından vurularak, diğer şüpheli Bera Batuhan Kolukısa (18) ise yaralanmadan yakalandı. Aksaray\'ın Ortaköy İlçesi Balca Köyü yakınlarında Galip Dinç\'e ait akaryakıt istasyonuna geçen 21 Ağustos günü otomobille gelen maskeli 2 kişi, istasyonda pompacı olarak görev yapan Hasan E.\'yi (23) bacağından tabancayla yaraladı. Ardından da Galip Dinç\'in market bölümündeki oğlu Egemen Samet Dinç\'i, zorla kaçırdı. Saldırganların kullandığı otomobil o gün sabaha karşı bir dağ yamacında terk edilmiş olarak bulundu. Bunun üzerine Aksaray\'daki polis ve jandarma geniş çaplı arama yaptı. Egemen Samet Dinç\'i, kaçıranlara yardım ettiği ileri sürülen 16 yaşındaki H.D., dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Çalışmasını sürdüren jandarma kaçırılan Egemen Samet\'in. Borucu Köyü yakınlarında terk edilmiş bir evde rehin tutulduğunu belirledi. Ardından bugün şafak vakti eve operasyon düzenledi. Çatışmada çıkan çatışmada şüphelilerden Ferhat Kocak, bacağından vurularak yaralandı. Berat Batuhan K. de yaralanmadan gözaltına alındı. Kaçırılan Egemen Samet Dinç de sağ olarak rehin tutulduğu evden kurtarıldı. Ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için Ortaköy Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Anne Gülfidan ve baba Galip Dinç ise çocuklarının sağ olarak kurtulmasına sevindi. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ çocuğu hastanede ve evinde ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.