(Görüntülü Haber) Kaçak sigarayı, 'Tirkayi' buldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yol kontrolü yapan polisin durdurduğu kamyonda eğitimli polis köpeği \'Tirkayi\' ile yapılan aramada 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM), ekipleri Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelendikle kamyonu durdurdu. Polis, sigara ve tütüne hassas burunlu \'Tirkayi\' ile yaptığı aramalarda, 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Gözaltına alınan kamyon sürücüsü, mahkemece tutuklandı.

