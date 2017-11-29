(Görüntülü Haber) Kaçak sattığı çayların kutusundan ceviz kabuğu çıktı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kent merkezindeki bir üst geçitte seyyar olarak ithal çay satışı yapan İsmail B.’yi yakaladı. Çay kutularına el koyan zabıtalar, yaptığı incelemede satıcının kutuya çay yerine ceviz kabuğu koyduğunu ve ambalajlayarak sattığını belirledi. Büyükşehir Belediyesi bağlı sivil zabıta ekipleri Hürriyet Caddesi\'nde yaptığı denetim sırasında üst geçitte seyyar olarak ithal çay satışı yapan İsmail B.’yi yakalayarak sattığı kutulara el koydu. Karakola getirilen 1’er kiloluk kapalı haldeki 40 çay paketini kontrol amaçlı açan zabıtalar, kutularda çay yerine ceviz kabuğu çıktığını görünce şaşkına döndü. Kutusu 45 liradan satılan çaydan kaç kişinin alındığı belirlenemezken, ekipler İsmail B.’ye, 227 lira idari para cezası kesti. Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşları açıkta satılan ve merdiven altı diye tabir edilen yöntemlerle imal edilen ürünlerden almamaları ve bu tip ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı. El konulan çay kutuları yapılan incelemenin ardından imha edildi.