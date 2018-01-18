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(Görüntülü Haber) Kaçak mallar arasına Ceviz ve Yeşilçay'da girdi

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Organik gıda fiyatlarının artmasıyla yurda kaçak olarak sokulmaya çalışan malın çeşiti de değişti

18 Ocak 2018 16:33

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Organik gıda fiyatlarının artmasıyla yurda kaçak olarak sokulmaya çalışan malın çeşiti de değişti. Yolcu beraberinde tütün mamülleri, alkol gibi mallarla birlikte iç ceviz ve yeşil çay gibi organik ürünlerde yurda sokulmaya çalışılıyor. Atatürk Havalimanı Gümrük ekipleri bugün Özbekistan\'ın Taşkent şehrinden gelen yolcuların valizlerini x-ray cihazıyla tararken bir çok kaçak mal yakaladı. Ama bunların arasında en fazla dikkat çekeni torbalarca yeşil çay ve iç ceviz oldu. Yakalanan mallar imha edilmek üzere çöp kutularına atıldı.

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