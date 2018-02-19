(Görüntülü Haber) Kablo hırsızları, kovalamaca sonucu yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da son iki ay içerisinde kablo hırsızlıklarına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, polisle yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı noktalarda meydana gelen kablo hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, merkez Meram ilçesinde devriye görevi yaparken şüpheli gördükleri 42 BIY 28 plakalı otomobile \'Dur\' ihtarında bulundu. İçindekilerin ihtara uymadığı otomobil, kovalama sonrası durduruldu. Otomobilde bulunan Osman Y. (20), Halil B. (24) ve Emre A. (21) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda ise 12 bin lira değerinde kablo ele geçirildi. Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunan şüphelilerin kabloları erittikten sonra hurdacıya sattıkları belirtildi. Soruşturma sürüyor.