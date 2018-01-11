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(Görüntülü Haber) Kablo hırsızları güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Telekom'a ait 15 bin lira değerindeki telefon ve internet kablolarını çalan 3 hırsız yakalandı

11 Ocak 2018 13:30

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Telekom\'a ait 15 bin lira değerindeki telefon ve internet kablolarını çalan 3 hırsız yakalandı. Olay, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet A. (23) Ahmet Ö. (27) ve Serkan M. (27) akşam saatlerinde yer altından geçen Türk Telekom\'a ait 145 metre olan telefon ve internet kablosunu çaldı. 3 zanlı daha sonra, kabloları parça parça kesip, sürükleyerek götürdü. 15 bin lira değerindeki kabloları çalan hırsızlar, güvenlik kameraları ile görüntülendi. Arıza üzerine, sokağa gelen yetkililer kabloların çalındığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, hırsızlık suçundan daha öncede sabıkalı olan Ahmet A., Ahmet Ö., ve Serkan M,\'yi tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlılar, kabloları hurdacıya sattıklarını söyledi.3 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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