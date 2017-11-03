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(Görüntülü Haber) Kabataş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Haber-kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Beyoğlu Kabataş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

03 Kasım 2017 13:25

Haber-kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Beyoğlu Kabataş\'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi Kabataş trafik ışıklarında ışıklarında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametinden Beşiktaş yönüne giden Suat Yıldız\'ın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçen Latife Tellioğlu\'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 67 yaşındaki kadın için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Latife Tellioğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanığı Turan Demircan \"Yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen otomobil teyzeye çarptı. Kadın havada 20 metre uçarak yere düştü\" dedi. Kaza nedeniyle Meclis-i Mebusan Caddesinde trafik yoğunluğu oluştu.

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