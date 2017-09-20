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(Görüntülü Haber) Kabataş'ta otobüs kazası keşfi

İhsan YALÇIN /İSTANBUL,(DHA) Kabataş'ta, 2014'ün Ağustos ayında vapur iskelesine dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü Eyüp Er'in (55) yargılandığı davada, sanık avukatı Necip Baran'ın talebi üzerine, İstanbul 29

20 Eylül 2017 16:35

İhsan YALÇIN /İSTANBUL,(DHA) Kabataş\'ta, 2014\'ün Ağustos ayında vapur iskelesine dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü Eyüp Er\'in (55) yargılandığı davada, sanık avukatı Necip Baran\'ın talebi üzerine, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi kaza yerinde keşif yapılması kararı verdi. 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Engin Bedir, taraf avukatları ve bilirkişi saat 12.00 sıralarında, şuanda \'Martı Projesi\' inşaat şantiyesinin bulunduğu kaza yerinde incelemelerde bulundu. Hakim Engin Bedir keşif sırasında, kazada yaralanan Recep Özsoy\'un ifadesine başvurdu. Sanık şoför Eyüp Er ise kaza yerine keşif için getirilmedi. İncelemelerin ardından hakim, taraf avukatları ve bilirkişi bölgeden ayrıldı. 


 

\"1,5 YIL YATALAK KALDIM\"



Kaza nedeniyle 1,5 yıl yatağa mahkum kaldığını belirten Recep Özsoy, \"Kabataş\'a geldik, Adalar\'a denize gidecektik. 08.45 vapuruna yetişemedik. Kabataş durağına geldiğimiz anda kaza gerçekleşti. Ne olduğunu anlamadım. Taksiyle otobüs arasında kaldık. Ben 3 defa ameliyat geçirdim. Bacağım kopma noktasındaydı. 1,5 yıl bu olaydan dolayı yatalak kaydım. Otobüs şoföründen şikayetçiyim. Davamdan vazgeçmeyeceğim. Gittiği yere kadar davamı sürdüreceğim\" dedi. 


 



 


 

OTOBÜS YAYALARIN İÇİNE DALMIŞTI



Kabataş\'ta, 1 Ağustos 2014\'te direksiyonunda Eyüp Er\'in oturduğu İstanbul Otobüs A.Ş. otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp vapur iskelesinin bitişiğindeki durak ve yolcuların bulunduğu bölüme dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.Yaralılardan üniversite öğrencisi Kübra Dere kazada bacağını kaybetmişti. 

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