(Görüntülü Haber) Josef de Souza: "Fenerbahçe geri döndü"

\"Böyle devam edersek, şampiyonluk şansımız çok fazla\"

\"Bursa maçına 3 puan için çıkacağız\"

\"İnsanlar çok konuşuyor\"

\"Maçın adamı Giuliano\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)





Fenerbahçe\'nin Kasımpaşa\'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertli futbolcu Josef de Souza açıklamalarda bulundu.



Çok iyi bir maç çıkarttıklarını söyleyen Josef, \"Maçın ilk dakikasından itibaren baskılı oyunla sahaya yerleştik. Pozisyonlar bulduk, daha sonra Roman\'ın golüyle 1-0 öne geçtik. Öne geçmeyi başardıktan sonra aynı şekilde baskılı oynadık, hücum oynadık. İlk yarının sonunda şanssız bir şekilde gol yedik. Ama 2\'nci yarıda kafamızı kaldırıp, önümüze bakmayı başardık. Bu düşünceyle sahaya çıktık, 3 gol bulduk ve maçı kazandık\" dedi.



\"BÖYLE DEVAM EDERSEK, ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ÇOK FAZLA\"



Fenerbahçe\'nin geri döndüğünü söyleyen Josef, \"Lig şu anda her şeye gebe. Fenerbahçe geri döndü diyebiliriz. Bu futbolu sergileyerek istediğimiz yerlere gelebiliriz umarım. Adım adım bakacağız. Maç maç bakarak devam edeceğiz. Bu görüntüyü sürdürürsek, şampiyon olmak için çok büyük şansımız olduğunu düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.



\"BURSA MAÇINA 3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ\"



Bursaspor maçının çok zorlu geçeceğini belirten Brezilyalı yıldız oyuncu, \"Bu akşam oynadığımız maçın önemi neyse, Galatasaray ve Beşiktaş\'la oynadığımız maçların önemi neyse, gelecek hafta oynayacağımız Bursaspor maçının da önemi aynı. Bizim için aynı şeyleri ifade ediyor. 3 puan için çıkacağız. Zorlu bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir sezon geçiriyorlar. Kendi sahalarında çok etkililer. Ama biz de kendi futbolumuzu oynayarak galip gelmek istiyoruz\" diye konuştu.



\"İNSANLAR ÇOK KONUŞUYOR\"



Mehmet Topal ile birlikte oynamasının çok fazla eleştirilmesi ile ilgili konuşan Josef, \"Aslında esas problem şu, insanlar çok konuşuyor. Çok konuşanlar futboldan anladıklarını zannediyorlar. Problemin bu olduğunu düşünüyorlar. Mehmet Topal harika bir sezon geçiriyor. Ozan da bana göre harika oynuyor. Ben de saha içerisinde olduğumda işimi yapmaya gayret ediyorum. Biz özgüvenimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. Takım kazandı, böyle devam etmek istiyoruz\" dedi.



\"MAÇIN ADAMI GIULIANO\"



Son olarak \"Sana göre maçın adamı kimdi\" sorusuna yanıt veren Josef de Souza, \"Bu akşam maçın adamı Giuliano\'ydu. 2 gol attı. İlk yarıda çok iyi değildi. Onunla da konuştuk, o da bu konuda hemfikir. Ama ikinci yarıda bambaşka bir oyun sergiledi\" ifadelerini kullandı.