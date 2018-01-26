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(Görüntülü Haber) Jandarmanın uygulama noktasında zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarmanın uygulama noktasında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

26 Ocak 2018 08:50

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde jandarmanın uygulama noktasında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne giden Fahrettin Yücelen yönetimindeki 22 RF 107 plakalı cip, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerinin yola bıraktığı uyarı tabelasına çarptı. Bu sırada arkasından gelen Bülent Yılmaz idaresindeki 59 KC 588 plakalı hafif ticari araç, cipe çarpmamak için ani fren yaptı. Fren yapan araca ise arkasından gelen Metin Kahraman yönetimindeki 59 LY 733 plakalı otomobil çarparak, şarampole girdi. Önündeki araçların çarpıştığını gören Fahrettin Yücelen idaresindeki 22 FV 780 plakalı kamyonet ise sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu duble yolu ayıran su kanalına devrildi. Kazada 59 LY 733 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kahraman (70) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yağmur Yılmaz (6), Batuhan Yılmaz (7), Rivayet Kahraman (67), Ahmet Aksu (56), Hatice Yıldız (56), Hamdiye Almadık (58) ve Hayriye Bayar (44) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Metin Kahraman doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kahraman\'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1.5 saat Malkara\'dan Keşan yönüne tek yönlü olarak kapanan yol, savcı ile jandarmanın olay yerini incelemesinin ardından araçların yol üzerinden çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis ve jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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