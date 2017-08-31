(Görüntülü Haber) Jandarmanın çikolatalı yol uygulamasında 3 terör şüphelisi yakalandı

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı\'nın Kurban Bayramı nedeniyle şehir giriş ve çıkışında başlattığı ve vatandaşlara çikolata ikram ettiği yol uygulaması sırasında 2 FETÖ/PDY terör örgütü, 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.



Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından rutin olarak yapılan yol uygulamaları, Kurban Bayramı öncesinde artırıldı. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında başlatılan asayiş ve trafik kontrollerinde jandarma ekipleri bayram nedeniyle yoğun olan trafikte saglıklı seyretmeleri ve bayramlarini huzur içerisinde geçirmeleri dileklerinde bulunuldu. Başlatılan kontrollerde sürücüler, trafikte araç kullanma ve kurallara uyma konusunda bilgilendirilirken, sürücu ve yolculara çikolata, seker ikramında bulunulup, kolonya tutuldu. Yapilan trafik ve asayiş uygulamalari sırasında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan 2 şüpheli ile PKK terör örgütü şüphelisi bir kişi yakalanarak adli makamlara çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş uygulamalarinın bayram süresince devam edecegi öğrenildi.