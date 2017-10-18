(Görüntülü Haber) Jandarmadan terör operasyonu: 8 gözaltı

FETÖ operasyonundan DEAŞ çıktı. Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik olarak Silivri’de bulunan bir çiftliğe yapılan operasyonda F.Ö.\'ye ait bir flash diskte, 9 kişinin DEAŞ terör örgütüne ait simgeler önünde çekilmiş fotoğraflarına rastladı. Ekipler, fotoğraftaki 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar doğrultusunda İstanbul, Ankara ve Tekirdağ\'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlar sonucu 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında yer alan F.Ö. ile Z.A.\'nın evlerinde yapılan aramalarda da terör örgütüne ait yasaklı yayınlar ile tabanca ele geçirildi.