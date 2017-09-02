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(Görüntülü Haber) Jandarmadan Kurban Bayramı'nda huzur operasyonu

Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 50 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

02 Eylül 2017 12:36

Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 50 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Çok sayıda araca da cezai işlem uygulandı. Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'nca, Kurban Bayramı\'nın huzur içerisinde geçmesini sağlamak maksadıyla Sarıyer\'de huzur operasyonu yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Asayiş Timleri, Motosikletli Asayiş Timleri, Trafik Timleri ve Narkotik Timleri ekipleri 31 Ağustos 2017 günü saat 21.30 - 23.59 saatleri arasında Sarıyer İlçesi Kilyos Mahallesi\'nde lokanta, kafeterya, bar, otel ve pansiyon gibi umuma açık yaklaşık 100 işyerinde arama ve kontrol yaptı. İstanbul genelinde yapılan arama ve trafik uygulamalarında da binlerce kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 50 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Çok sayıda araca da cezai işlem uygulandı.

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