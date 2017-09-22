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(Görüntülü Haber) Jandarmadan 'drone'li uyuşturucu operasyonu

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA) - BİLECİK'i Osmaneli İlçesi'nde jandarmanın drone ile belirlediği araziye düzenlediği operasyonda 3 bin 74 kök hintkeneviri ile 12 kilo 905 gram esrar ele geçirildi

22 Eylül 2017 04:46

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA) - BİLECİK\'i Osmaneli İlçesi\'nde jandarmanın drone ile belirlediği araziye düzenlediği operasyonda 3 bin 74 kök hintkeneviri ile 12 kilo 905 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile yaptıkları araştırmada Osmaneli İlçesi Belenalan Köyü yakınlarındaki bir tarlada hintkeneviri ekili olduğunu belirledi. Tarlaya düzenlediği operasyonda, 5 kilometrelik alanda 4 ayrı yere ekilen, özel sulama sistemi ile sulanan 3 bin 74 kök hintkeneviri ele geçirdi. Tarladaki barakada yapılan arama ise 12 kilo 905 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K., T.K. ve S.K.\'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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